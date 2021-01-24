فوائد المانغو لمرضى النوع الثاني من السكري

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشار باحثون أميركيون إلى أن المانغو يتمتع بقدرة لعى تثبيت مستوى السكر في الدم وتحسين الحالة العامة للأشخاص الذين يعانون من النوع الثاني من السكري.

ويجتوي المانغو على مادة البوليفينول التي تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

كما يحتوي حالمانغو على عدد من المركبات المعروفة النشطة بيولوجيا، مثل الكاروتينات والتوكوفيرول وحمض الأسكوربيك والألياف الغذائية ومركبات مانجيفيرين الفينولية وحمض الغاليك وكيرسيتين".

ومع ذلك يحذر الباحثون من أن فاكهة المانغو تحتوي على نسبة عالية من السكر، لذلك يجب على المرضى تناولها بكميات صغيرة.