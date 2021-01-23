وفاة مقدم البرامج الشهير لاري كينغ متأثرا بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت، وفاة المذيع الشهير لاري كينغ عن سبعة وثمانين عاماً جراء معاناته مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وكان مقدّم البرامج الحوارية الشهير قد أصيب بفيروس كورونا المستجد وعولج في مركز "سيدرز سيناي" الطبي منذ بداية شهر يناير الحالي تقريباً.

وكان الراحل يعاني أصلاً داء السكري من النوع الثاني إضافة إلى مشكلات صحية أخرى، إذ أصيب بسرطان الرئة وتعرّض لأزمات قلبية عدة وذبحة صدرية ناجمة عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب.

ويُعتبَر لاري كينغ أحد أبرز الشخصيات التي طبعت تاريخ التلفزيون في الولايات المتحدة، وعُرِف بأكمام قميصه الملفوفة، وربطات العنق المتعددة الالوان التي كان يضعها، والحمالات والنظارات الكبيرة.

وقدم على مدى 25 عاماً برنامج "لاري كينغ لايف". وأجرى فيه مقابلات مع جميع الرؤساء الأميركيين منذ العام 1974 وبعض أبرز قادة العالم كالزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى نجوم كفرانك سيناترا ومارلون براندو وباربرا سترايسند.