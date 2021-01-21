دلالات ظهور خطوط داكنة على الأظافر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعد ظهور خطوط داكنة على الأظافر إشارة لوجود مشكلات صحية خطيرة، منها ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، بحسب ما جاء في وسائل إعلام روسية.

ووفقا لبيانات الأكاديمية الأميركية لجمعية الأمراض الجلدية، يشير النزف الشظي إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، وهو ما يشير إلى استعداد الشخص للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وينجم عن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، نشوء اللويحات وانسداد الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى تكون الجلطات الدموية التي تسبب عواقب وخيمة وحتى الموت.