أعراض جديدة لفيروس "كورونا" مرتبطة بالعين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة عن أعرض تظهر لدى المصابين بكوفيد -19 مرتبطة بالعينين، وتعد أعراضا أقل شيوعا.

وأشارت الدراسة إلى تسجيل ثلاثة أعراض مرتبطة بالعينين، ظهرت لدى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

والأعراض الثلاثة التي ذكرتها الدراسة تتمثل بحساسية الضوء والتهاب الملتحمة وحكة العينين، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وأشار أخصائي في طب العيون إلى أن الأعراض الثلاثة المذكورة والمرتبطة بالعينين يجب أن تزول بمجرد التعافي من الفيروس التاجي، ناصحا المرضى الذين يعانون هذه الأعراض باستبدال العدسات اللاصقة بالنظارات خلال إصابتهم بكوفيد-19.