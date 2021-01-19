حفل عيد ميلاد قطة يتسبب بمجموعة إصابات بـ"كوفيد-19" في تشيلي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أدت حفلة أقيمت في تشيلي للاحتفال بعيد ميلاد قطة إلى تفشي فيروس كورونا محليا، حيث أصيب 15 شخصا بالمرض، بحسب مسؤول محلي.

وأضاف أن تفشي فيروس كورونا في بلدة سانتو دومينغو الساحلية الصغيرة، حسبما أوردته وسائل الإعلام المحلية منذ فترة، اندلع بالفعل بسبب حفلة عيد ميلاد أقيمت لقطة.

وشكك مسؤولو الصحة في أن عيد ميلاد القطة كان الدافع الحقيقي وراء التجمع، مشتبهين في وجود أمر آخر له، ولكن المحتفلين أصروا على أن هذا هو السبب الحقيقي للقاء، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.