"كورونا" يجبر "آبل" على العودة للماضي لتلبية احتياجات المستخدمين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت تقارير تقنية أن إصدار "آي فون 13" المرتقب في 13 سبتمبر المقبل سيتضمن قارئ بصمة مدمجا في الشاشة بعد أن تم التخلي عن قارئ البصمة من أجل الاعتماد على حل بديل يتمثل في خاصية التعرف البيومتري عن طريق الوجه، بحسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز".

حيث شكلت خاصية التعرف على الوجه تحديا لاسيما في ظل انتشار وباء "كورونا" الذي اضطر الناس إلى ارتداء الكمامة ما يشكل صعوبة للمستخدمين الذين سيضطرون للكشف عن وجههم بالكامل لفتح الهاتف في الخارج فيما وجد كثيرون أنفسهم مضطرين إلى إدخال "الكود" السري من أجل تفادي نزع الكمامة الواقية من فيروس كورونا المستجد.

ولن تتخلى "أبل" عن خاصية التعرف عن طريق الوجه، بل ستضيف قارئ البصمة فقط، حتى يكون المستخدم أمام خيارات أكثر.