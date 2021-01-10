بعد جنازته يعود لزوجته !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عاد رجل إلى عائلته بعد مرور 4 أيام على جنازته، في بلدة سان نيكولاس في كوبان، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان الرجل قد دخل احدى مستشفيات هندوراس، في أخر شهر ديسمبر من العام الماضي، اثر اصابته بفيروس "كورونا"، وبعد عدة أيام تلقت الزوجدة خبر وفاته من خلال اتصال هاتفي من ادارة المستشفى.

وتوجهت الزوجة إلى المشرحة الخاصة بالمستشفى، للتعرّف على جثة زوجها.

وبالفعل أكدت الزوجة تعود أن الجثة تعود لزوجها، واستخرجت عقب ذلك تصريحاً بالدفن.

وكانت المفاجأة هي ظهور الزوج بعد أربعة أيام من الجنازة، بعدما عُثر عليه في أحد الحقول ببلدة ترينيداد المجاورة، حيث كان في نزهة عندما سقط أرضا، وظلّ أياما غير قادر على النهوض ومن دون طعام.

وقالت "ديلي ميل" إن الزوجة أوضحت أنه من الممكن أن يكون الأمر قد اختلط عليها في المشرحة أثناء التعرف على الجثة التي كان يفترض أن تكون لزوجها.

ودعت الزوجة المستشفى كي تعيد لها ما أنفقته على دفن رجل غير زوجها، مشيرة إلى أنه كان يتوجب على السلطات أن تدقق أكثر في بيانات المشرحة والأشخاص الموجودين فيها.

من جانبه قال مسؤول في المستشفى، إن الرجل الذي دفن عن طريق الخطأ قد أدخل إلى المستشفى في حالة حرجة، وكان يعاني من كوفيد-19، وقد توفي بعد ساعات من ذلك.

واعتبرت إدارة المستشفى أنها غير مسؤولة عما حدث، وأن الزوجة هي التي أكدت هوية الشخص الذي عُرض عليها في المشرحة، لافتة إلى وجود شبه كبير بين زوجها والمتوفى.