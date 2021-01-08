إيلون ماسك «أغنى شخص في العالم»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصبح إيلون ماسك صاحب شركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، امس الخميس، أغنى أغنياء العالم بفضل ارتفاع سعر أسهم مجموعته في البورصة، حسب وكالة «بلومبرغ نيوز».

ومع الارتفاع الكبير في سعر سهم «تسلا» التي يملك 18% منها في البورصة، تجاوز رجل الأعمال البالغ 49 عاماً صاحب مجموعة «أمازون» جيف بيزوس الذي كان أثرى أثرياء العالم منذ عام 2017، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويملك ماسك كذلك شركة «سبايس إكس» لتكنولوجيا الفضاء المتعاقدة مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لإرسال رحلات مأهولة وأخرى لنقل المؤن إلى محطة الفضاء الدولية.

وارتفع سعر سهم «تسلا» أكثر من سبع مرات خلال 2020، ولا يزال يسجل تحسناً كبيراً في بورصة «وول ستريت»، اليوم (الخميس).

وقُدِّرت ثروة المهندس من أصل جنوبي أفريقي بـ188.5 مليار دولار قبيل افتتاح جلسة البورصة متجاوزةً بـ1.5 مليار دولار ثروة جيف بيزوس، استناداً إلى حسابات وكالة «بلومبرغ» التي تضع تصنيفاً بأصحاب المليارات.