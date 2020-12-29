3 تعديلات على واتس اب في 2021

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف موقع "ذا نيوز" أن تطبيق "واتس اب" من المتوقع أن يطرح عددا من الخصائص والتعديلات الجديدة مع حلول عام 2021.

وقدم المصدر أبرز 3 تعديلات سيطرحها التطبيق لمستخدميه بعد أيام قليلة وهي:

المكالمات الصوتية والمرئية: من المتوقع أن يطلق التطبيق إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب "WhatsApp Web"، علما أن واتس اب يتيح حاليا هذه الميزة لمستخدمي الأجهزة المحمولة فقط.

لصق الصور والفيديوهات: ابتداء من 2021، ستصبح عملية مشاركة الصور سهلة إلى حد ما، حيث سيكون بإمكان المستخدم "نسخ" الصور أو الفيديوهات من مكتبة الصور و"لصقها" مباشرة في شريط المحادثة.