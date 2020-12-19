"تويتر" يبدأ باختبار ميزة جديدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن موقع "تويتر" عن البدء باختيار ميزة "المساحات" التي تسمح للمستخدمين بإنشاء غرف للدردشة الصوتية.

وأعلن "تويتر" عن الميزة الشهر الماضي، ويمكن لأي شخص الانضمام إلى تلك (المساحات)، إلا أن من سيُسمح لهم بالدخول إلى أي (مساحة) معينة يعتمد على المستخدم الذي أنشأها، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وكان الموقع قد أعلن في وقت سابق أنه سيبدأ قريبًا باختبار الميزة التي تسمح لمستخدمي تويتر بالتجمع في مساحات خاصة لإجراء محادثات مباشرة مع شخص آخر، أو مع مجموعات من الأشخاص.

وأوضح موقع تويتر وقتئذ كيف سيكون الأشخاص الأوائل الذين سيُمنحون حق الوصول إلى (المساحات) هم من النساء والأشخاص من المجتمعات المهمشة الأخرى، والمجموعات التي من المرجح أكثر من غيرها أن تتعرض لسوء المعاملة والمضايقة عند محاولة الانخراط في محادثات بصورة منتظمة، والمناقشات القائمة على التعليقات على المنصة.