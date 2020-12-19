مادة غذائية تحمي من سرطان الأمعاء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نصحت خبيرة تغذية بإدراج البروكلي بالنظام الغذائي لغناه بالمواد المفيدة، كما يحسن عمل الأمعاء، ويتميز بانخفاض السعرات الحرارية، وفقا لما ورد في وسائل إعلام روسية.

ويحتوي البروكلي على نسبة عالية من فيتامين В9 (حمض الفوليك) وفيتامين С وبيتا كاروتين. كما أن البروكلي مصدر مهم للألياف الغذائية التي تساعد على مكافحة الإمساك، وتسهل عمل الأمعاء و "تحميها من مرض السرطان".

وتشير الخبيرة، إلى أنه عند استخدام البروكلي في التغذية بصورة صحيحة (يفضل تناوله نصف مطبوخ)، ما يساعد على تخفيض الوزن، وإطالة فترة الشباب وتعزيز الصحة بصورة عامة.