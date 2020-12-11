في السابعة من عمرها.. طفلة كندية ترفع 80 كيلوغراما

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكنت الطفلة الكندية روري فان أولف البالغة من العمر سبع سنوات، من إبهار متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بعد رفعها وزن 80 كيلوغرامًا.

وتعيش الطفلة الرياضية في مدينة أوتاوا، وتمارس رياضتي الجمباز ورفع الأثقال وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتنافست روري مؤخرًا في الولايات المتحدة في فئة وزن أقل من 30 كغ وفازت بالمسابقة ضد منافسين يبلغون من العمر 13 عامًا وما فوق، مما يجعلها أصغر فائزة على الإطلاق في هذه المسابقة.

وتنشر روري عبر حسابها الشخصي على إنستغرام مقاطع فيديو لتدريباتها الخاصة. مما أدى بوقت قياسي إلى حصد 161 ألف متابع.

وفقًا لروري، تعتبر رفع الأثقال هوايتها، ولكنها تفضل الجمباز، الذي تمارسه تسع ساعات في الأسبوع.