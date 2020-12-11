فتاة فلبينية تفقد بصرها .. بسبب التخلص من بثور الأنف

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

فقدت فتاة فلبينية بصرها بعد إصابتها بمرض غامض نتج عن قيامها بفقع بثور صغيرة ظهرت على أنفها.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، ان وجه الفتاة التي تدعى ماري آن ريغاتشو (17 عامًا)، من مقاطعة نويفا إيسيجا بالفلبين، أصبح منتفخا بشكل لا يصدق جراء الواقعة التي حدثت العام الماضي.

وفي البداية، اعتقدت ماري أن البثور ظهرت على أنفها بسبب مشاكل هرمونية بعد أن أنجبت طفلاً في سن 16. ومن ثم قامت بفقعها للتخلص منها إلا أنها بدأت تشعر بألم كبير في أنفها ووجهها بالكامل بعد بضعة أيام، قبل أن ينتفخ وجهها مثل «البالون» حسب وصفها.

ووصل التورم إلى عينيها ليؤثر على رؤيتها ويفقدها البصر تماما.

وتقول ماري: «الورم يؤلمني لدرجة أنني لا أستطيع النوم ليلا. حاولت فعل كل شيء لعلاجه ولكنني لم أنجح. أشعر أنني لن أعود كما كنت مرة أخرى».

يذكر أنه في شهر سبتمبر الماضي، أصيبت فتاة صينية بعدوى شديدة داخل دماغها بعد أن قامت بفقع بثور أنفها بيديها أيضا.

وشخصت حالة الفتاة بأنها مصابة بـ«خثار الجيوب الكهفية»، وهو مرض نادر تتشكل فيه جلطة دموية في تجويف موجود في قاع الدماغ.

وقال الأطباء إن الأمر تطور لدى الفتاة الصينية بعد أن ضغطت على البثور الموجودة على طرف أنفها، مشيرين إلى أن طرف الأنف يعد «جزءاً من منطقة تعرف باسم (مثلث الموت)».

ويمتد «مثلث الموت» من جانبي الشفاه إلى طرف الأنف وصولاً إلى أعلى الأنف.

ويحذر الخبراء الطبيون من أن الضغط على هذه المنطقة يمكن أن تكون له آثار خطيرة على الصحة العامة.