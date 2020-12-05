وفاة طبيب شاب في تونس تثير موجة غضب شعبية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أثارت حادثة وفاة طبيب شاب تونسي يبلغ من العمر 27 عاما، نتيجة سقوطه من علو فاق 10 أمتار خلال محاولته النزول من الطابق الخامس إلى الطابق الأرضي بالمصعد لتفقد المرضى، غضب التونسيين في محافظة جندوبة، نتيجة تردي الخدمات والبنية التحتية الصحية.

ولقي الطبيب حتفه نتيجة خلل فني بالمصعد الوحيد الذي كان يعمل من بين 6 مصاعد معطلة في المشفى، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وطرد مواطنون تونسيون غاضبون رئيس وزراء بلادهم هشام المشيشي، خلال زيارته مستشفى محافظة جندوبة، وذلك احتجاجاً على وفاة الطبيب الشاب، مطالبين بتحسين الوضع المتردي لقطاع الصحة.