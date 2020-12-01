صورة هزت مشاعر الملايين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تحولت صورة التقطت في يوم عيد الشكر بأحد المشافي الأميركية، وتظهر طبيبا يرتدي بزة واقية من فيروس كورونا يعانق مصابا بكوفيد 19، رمزا للمشاعر البائسة والظروف القاسية لدى عدد من ضحايا الوباء وأفراد الطواقم العلاجية.

وتم التقاط الصورة، الخميس، في يوم الشكر الذي تجتمع فيه العائلات الأميركية، داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس، على يد مصور في وكالة "غيتي".

وروى الطبيب جوزف فارون رئيس قسم العناية المركزة في المستشفى، لقناة "سي إن إن"، "كنت في وحدة كوفيد ورأيت هذا المريض المسنّ خارج سريره يحاول المغادرة، لقد كان يبكي".

ونقلت "فرانس برس" عن الطبيب "اقتربت منه وسألته عن سبب البكاء، فأجابني (أريد أن أكون مع زوجتي). عندها عانقته. لقد بكى قليلا، لكن وضعه تحسن وتوقف عن البكاء".