اكتشاف تقنية متطورة تقضي على الخلايا السرطانية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصل علماء إلى تقنية علاج متطورة تستهدف الخلايا السرطانية في جسم الإنسان بدقة بالغة، مما يمثل خطوة غير مسبوقة في المعركة ضد الأورام.

وبحسب صحيفة "إندبيندنت" البريطانية فقد نجحت طريقة العلاج الجديدة في قتل الخلايا السرطانية مع ترك الخلايا السليمة حولها، باستخدام تقنية تعتمد على أدوات تعديل الحمض النووي "دي إن إيه"

وأكد العلماء المسؤولون عن البحث، أن هذه التقنية قد استخدمت بالفعل على الفئران، ويمكن استخدامها على البشر في أقرب وقت، وربما خلال العامين المقبلين.

وأوضح البروفيسور دان بير خبير السرطان من جامعة تل أبيب الإسرائيلية، أنه لا توجد "آثار جانبية" لهذا العلاج، مشيرا إلى أن "الخلية السرطانية التي يتم القضاء عليها بهذه الطريقة لن تصبح نشطة مرة أخرى".