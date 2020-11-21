فتاة ايطالية تسرق سيارة إسعاف بسبب غريب

سرقت فتاة إيطالية سيارة إسعاف بعد خروجها من إحدى المستشفيات وذلك بسبب عدم تمكنها من ايجاد سيارة اجرة .



و ذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية. أن الفتاة البالغة من العمر 23 عاماً، سرقت سيارة إسعاف كانت متوقفة في غرفة الطوارئ في مستشفى تريفيليو، في مقاطعة بيرجامو بشمالي إيطاليا، للعودة إلى بيتها، بعد عثورها على المفاتيح موضوعة في لوحة القيادة.

وعلى الفور ارسلت الشرطة دوريات لاعتراض السيارة، مع الاستفادة من نظام التتبع GPS المجهزة به سيارة الإسعاف،

وألقى القبض على الشابة الإيطالية التي تواجه الآن تهمة السرقة المشددة .

وعندما سئلت الفتاة عن الدافع وراء إقدامها على سرقة سيارة الإسعاف، قالت: "لم تكن هناك سيارات أجرة".