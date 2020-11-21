سيدة مصرية تشاجرت مع زوجها فألقت بنفسها في نافورة محاولة الانتحار

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حاولت سيدة مصرية الانتحار بعد مشاجرة مع زوجها، وذلك بإلقاء نفسها في نافورة بمنطقة التجمع الأول، قبل أن تتمكن أجهزة الأمن المصرية من إنقاذها.

وقال موقع "البوابة نيوز" إن مدير مباحث العاصمة اللواء نبيل سليم ، تلقى إخطارا من رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول مفاده رصد محاولة انتحار في نافورة بمنطقة الرحاب، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن سيدة ألقت بنفسها داخل النافورة في محاولة منها للتخلص من حياتهاـ بسبب معاناتها من حالة نفسية سيئة وتشاجرها مع زوجها.

وتم إنقاذ السيدة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم تحرير وفتح محضر بالواقعة.