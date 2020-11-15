سنّ ضخمة على شاطئ أميركي ومحاولات لمعرفة نسبها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، أن سيدة عثرت على سن ضخمة قرب شاطئ في ولاية ساوث كارولينا الأميركية، رسمت لدى الخبراء أسئلة كثيرة حول المخلوق الذي تنتمي إليه هذه القطعة.

وفي 30 أكتوبر الماضي، نشرت ميسي تريسويل صوة للسن الضخمة على صفحتها في "فيس بوك"، وقد عثرت عليها خلال زيارتها لجزيرة في ساوث كارولينا.

وقالت ميسي تريسويل لصحيفة "ساوث كارولينا" المحلية: "إنها سن جميلة".

وسارع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي للتكهن بشأن نوع المخلوق صاحب السن الغريبة، وكتب أحد المستخدمين: "لابد أن تكون لسمكة قرش كبيرة".

وقال رجل آخر إنه يشعر بالغيرة من المرأة التي عثرت على السن، مشيراً إلى أنه عثر في الجزيرة نفسها على 48 سناً أصغر حتى الآن، لكنه أكد أنه لم يعثر على أي سن بهذا الحجم.

ورجح البعض أن تكون السن لنوع منقرض من أسماك القرش، التي كانت تجوب البحار منذ ملايين السنين.

لكن باحثين قالوا إن أسنان "القروش القديمة" التي تم العثور عليها عادة ما تكون أكبر من يد الإنسان.

وقالت تريسويل للصحيفة: "التقطتها، ثم وقفت وأنا مصدومة جداً بينما كنت أحملها في يدي. لقد أسقطتها على الرمال وأنا أصرخ تماماً مثل طفل يبلغ من العمر خمس سنوات".

وتابعت: "قفزت لأعلى ولأسفل وكنت أبكي. لا أستطيع أن أصدق هذا. يا إلهي، لقد وجدت للتو سناً ضخمة".