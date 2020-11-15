الدنمارك: وفاة عروس بعد 15 دقيقة من إجراء مراسم حفل زفافها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفيت عروس بعد 15 دقيقة من إجراء مراسم حفل زفافها في الدنمارك ، بسبب ورم دماغي كانت تعاني منه. بحسب ما ذكرته صحيفة "مترو".

يُذكر أنه تم تشخيص إصابتها، البالغة من العمر 41 عاما، بالمرض قبل عامين.

وفي ذلك الوقت، كانت على علاقة مع الرجل من لندن، البالغ من العمر 49 عاما، لمدة عشر سنوات، وطوال هذه السنوات كانت تحلم بتنظيم حفل زفاف لهما.

وتدهور بصر المرأة تدريجيا، وعانت من صداع.

وقال الأطباء إنه لم يكن لديها أكثر من عامين لتعيشها. نتيجة لذلك، قرر الرجل تلبية الرغبة الرئيسية لها وعرض عليها الزواج رسميا.

في أغسطس من العام الماضي، أقام الزوجان حفل زفاف، لكن بعد خمسة عشر دقيقة من انتهاء الحفل، ماتت العروس.

وقام الزوج الأرمل بإنشاء مكتبة صغيرة في شارع بالقرب من منزله وأطلق عليها اسم زوجته المتوفاة، تخليدا لذكراها.