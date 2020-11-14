عامل مصري يقتل ابنته لرفضها الارتباط بشاب تقدم لخطبتها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة في مصر حبس عامل 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتسبب فى وفاة ابنته فى أوسيم، بعدما اعتدى عليها بالضرب، لرفضها الزواج بشاب تقدم لخطبتها.

من جانبها استعجلت النيابة العامة تقرير الصفة التشريحية الخاصة بجثة الفتاة؛ لاستكمال التحقيقات في القضية.

واعترف عامل عقب القبض عليه، لاتهامه بالتسبب في وفاة ابنته بأوسيم، أنه اعتدى عليها بالضرب، لرفضها الزواج بشاب تقدم للارتباط بها، رغم موافقة أفراد أسرتها، وعقب اعتدائه عليها بالضرب ساءت حالتها الصحية، وتم نقلها إلى المستشفى، في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة.

وتلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغاً يفيد بوفاة فتاة ووجود شبهة جنائية في وفاتها، وبإجراء التحريات تبين الرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، والرائد وليد كمال رئيس نقطة شرطة البراجيل، أن والد الفتاة وراء الاعتداء عليها بالضرب، حيث تم العثور على إصابات بأنحاء جسدها.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لرفضها الزواج بشاب تقدم للارتباط بها، مؤكداً أنه لم يقصد قتلها، وكان يهدف إلى تأديبها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.