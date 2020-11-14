منطقة أميركية تمنح 10 آلاف دولار لمن ينتقل للعيش فيها

أعلن مجلس شمال غرب ولاية أركانساس الأميركية منح 10 آلاف دولار لمن يرغب في الانتقال إلى المنطقة، ضمن مبادرة أطلق عليها اسم "الحياة (تصلح) هنا".

ويستثمر المجلس مبلغاً يتجاوز مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لاستقطاب سكان جدد من أصحاب المواهب الكبيرة.

وبحسب الإعلان، فإن المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على ميزات أسلوب الحياة والأعمال التي تقدمها المنطقة.

وفي سياق الترويج، قال المجلس إن منطقة شمال غرب ولاية أركانساس تعتبر من أفضل المناطق من ناحية الكلفة المعيشية، والطبيعة الخلابة، والثقافة والفنون، والمطبخ، على مستوى البلاد.

ويزيد دخل الفرد في المنطقة بنسبة 14% عن متوسط الدخل الوطني في الولايات المتحدة.

ووفقاً للإعلان "تقدم منطقة شمال غرب أركانساس فرصة فريدة لخلق توازن لأولئك الذين يتوقون للانتقال من المدن الكبرى المكلفة والمزدحمة".

وأكد المجلس أن المبلغ الذي سيقدمه لمن يقرر الانتقال سيساعد في كل ما يحتاجه الشخص لبدء حياة جديدة.

وبالإضافة إلى المبلغ النقدي، يعرض المجلس على السكان الجدد دراجات هوائية للشوارع وأخرى للجبال، لتشجيعهم على الانطلاق واستكشاف مسافة تصل إلى مئات الكيلومترات من المواقع الخلابة.