"حمو بيكا" يعتذر عن أغانيه ويطلب من الجمهور فتح صفحة جديدة

المصدر: مروة سليم - دبي

أبدى مؤدي المهرجانات الشعبية المصري حمو بيكا، أسفه عن إساءته لنقابة المهن الموسيقية وأعضائها، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له من خلال برنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة مصر الأولى والذي يقدمه الإعلامي المصري وائل الإبراشي.

وقال "بيكا" خلال المداخلة "سامحوني مرة واحدة.. ومش طالب أي حاجة غير تتكلموا عني كلمة حلوة ونفسي أفرح مرة في حياتي.. يوم فرحتي قعدت 7 ساعات في مشاكل".

وأضاف خلال المداخلة أنه عانى كثيرا في مشواره، وأن اعتذاره للفنان هاني شاكر وأعضاء نقابة المهن الموسيقية جاء بسبب رغبته في تقديم هذا الاعتذار لفنان كبير، وأنه لم يقصد مطلقا الإساءة في احدى مقاطع الفيديو الذي كان قد أعلن من خلاله سابقاً أنه يريد الغناء والحصول على التصريحات اللازمة من النقابة.

وتابع أنه يتمنى أن تتقبل النقابة اعتذاره، وأنه يناشد أعضاء النقابة بأن ينصحوه، وأن والدته كانت تنوي الذهاب معه للنقابة لتقديم الاعتذار.

وتابع: "أنا مش بلطجي، وبقدم اعتذار للمجتمع كله على قيادة سيارتي الجديدة بدون لوحات"، مشيراً إلى أنه لا يتعمد مطلقاً أن يسيئ لأي شخص، ويعمل منذ 10 سنوات في مجال الغناء، وقابل حرب شرسة منذ 4 سنوات، ويتمنى أن تنتهي هذه الحرب".

وأشار إلى أنه لم يتقابل مع أي من أعضاء النقابة، حيث سجل الفيديو ثم غادر النقابة، لافتا إلى أنه يحمل شهادة محو أمية وأنه يدرس حاليا السلم الموسيقي حتى يتمكن من دخول اختبارات النقابة.