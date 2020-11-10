بالفيديو.. إنقاذ قلب متبرع به على متن مروحية تحطمت في لوس أنجلوس

المصدر: ترجمة مروة سليم

أظهر مقطع فيديو تناولته وسائل الإعلام الأميركية لحظات تحطم طائرة كانت تنقل قلباً متبرع به لأحد المرضى في لوس أنجلوس.

وتحطمت الطائرة حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أثناء هبوطها على سطح مستشفى "كيك" في بويل هايتس، بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية، لكنها لم تنجح في الهبوط على سطح المستشفى بشكل صحيح، وهو ما جعلها تصطدم بالسياج من جانبها.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن ركاب الطائرة الثلاثة الذين كانوا على متنها، تعرضوا لاصابات بسيطة، بينما تمكن الطاقم الطبي في المستشفى من اجراء عملية زراعة القلب بنجاح للمريض، حيث أن عمال الإنقاذ سارعوا إلى إخراج القلب من المروحية عقب سقوطها، وتمكنوا من تسليم العضو إلى عامل طبي، اندفع بسرعة متجها لداخل المستشفى.

وأوضحت اللقطات رجال إطفاء وإنقاذ عقب سقوط المروحية على سطح المستشفى إلى جانب فريق يحمل قلبا متبرعا به.