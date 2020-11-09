"أحمر الشفاه" يلعب دورا أساسيا في إنقاذ المسافرين بحالات الطوارىء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت مضيفة طيران تمارس المهنة من 20 عاما، أن طلاء الشفاه الأحمر الذي غالبا ما تستخدمه المضيفات، يرتبط ارتباطا مباشرا بسلامة الركاب على متن الطائرة، حيث كشفت أن اللون الفاقع والزاهي يساعد على جذب انتباه المسافرين في حالة الطوارئ، ويجعلهم فعلا "يقرأون الشفاه"، وبهذه الطريقة، يصبحون أكثر قدرة على استيعاب المعلومات التي يحاول طاقم الطائرة نقلها إليهم.

وكشفت هيذر بول أن عدم الالتزام بقواعد المكياج يمكن أن يؤدي إلى عواقب جدية بالنسبة للمضيفات ، قائلة أنه على سبيل المثال، قامت إحدى زميلاتها ذات مرة باستخدام طلاء شفاء باهت، وفي اليوم التالي لم تظهر في العمل.. ولم تكن لدينا أي فكرة، هل استقالت أو تم طردها من العمل وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

و يعتبر اللون الأحمر من ألوان أحمر الشفاه المفضلة لدى الكثير من النساء، والذى يضيف أناقة وجاذبية للمرأة، لذلك من الألوان الشعبية، كما يناسب بعض ألوان البشرة، مثل البشرة البيضاء .