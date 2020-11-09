أزمة بسبب حضور مؤدي "مهرجانات" لعرس فنانة شهيرة في مصر

المصدر: مروة سليم - دبي

استنكرت نقابة المهن الموسيقية المصرية حضور مؤدي المهرجانات "حمو بيكا" عرس ابنة الموسيقار المصري الشهير هاني مهنى الذي أقيم الأول من أمس في احدى الفنادق بالقاهرة.

وشددت النقابة في بيان صحافي، على أن مؤدي المهرجانات "حمو بيكا" صدر ضده حكم قضائي بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها، مشيرة إلى أن المايسترو هاني مهنى نقابي، وشغل منصب رئيس اتحاد النقابات الفنية، وهو على دراية باللوائح والقوانين المنظمة للأمور الفنية في مصر.

واستنكر مجلس النقابة موافقة مهنى بالاستعانة بـ"حمو بيكا" لحضوره لعرس نجلته.

وأضاف المجلس أن هذا الأمر أثار حفيظة عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية بعدما صدر قرار بمنعه من الغناء ثم قرار المحكمة بحبسه لتجاوزه في حق مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضائها.

من جانبه أكد الموسيقار هاني مهنى، إنه لم يوجه دعوة للمغني بيكا وتفاجأ بوجوده في حفل الزفاف، قائلاً "أنا لم أدعو ولا حمو بيكا ولا حسن شاكوش ولا عمر كمال، وتفاجأت بوجودهم فى حفل الزفاف ولا أعرف شكلهم فى الأساس وتفاجأت بصديق لي قالى إنهم موجودين"، مضيفا أن هنادي أيضا لم تعزم هؤلاء ولكن منظم الحفل هو من دعاهم .

في سياق متصل رد مؤدي المهرجانات حمو بيكا في ظهوره عبر عدة قناوت فضايئة مصرية قائلاً "العروسة عزمتنا وقالتلنا بالنص نفسي تحضروا فرحي، احنا هنعرف المكان والعنوان منين، احنا مش حنروح فرح من غير ما نكون معزومين، ولا احنا فاضيين".

واتفق زميله عمر كمال مع كلام بيكا قائلاً: "بالتأكيد مش هنروح فرح من غير مانتعزم"، في حين أكد زميلهم حسن شاكوش غرابة ما تردد بأنهم ذهبوا بدون دعوة.

من جانبها نشرت الفنانة المصرية هنادي هاني مهنى مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" أكدت من خلاله أنها هي التي دعت حمو بيكا وأيضا زميليه عمر كمال وحسن شاكوش، وشكرت مهنى الثلاثي عبر مقطع الفيديو لحضورهم حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح.

وكانت إدارة الشؤون القانونية بنقابة الموسيقيين قد رصدت ما قام به حمو بيكا، بعدما سب النقابة والعاملين بها، وهدد بحرق النقابة وضرب الأعضاء بعدما رفضت النقابة منحه التصريح بالغناء في حفل بمحافظة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل، وقدمت كل الأدلة الخاصة بالتجاوز في حق النقابة وخرق القانون للنيابة والمحكمة قبل صدور الحكم.