"مريض نفسياً" يقتل زوجة شقيقة بـ 6 طعنات في مصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكنت أجهزة الأمن المصرية بمديرية القاهرة، القبض على عامل بتهمة قتل زوجة شقيقه داخل شقتها بمنطقة لاتهامه بقتل زوجة شقيقه بحلوان.

وكان قسم شرطة حلوان تلقي بلاغا، من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل بها عدة طعنات في أماكن متفرقة في جسدها، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، تبين ان المجني عليها في أواخر فترة الأربعينات تعرضت إلى 6 طعنات في منطقة البطن والصدر.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، كشفت التحريات ان وراء الحادث شقيق زوج المجني عليها تم ضبطه واقتياده للقسم، وبالفحص تبين انه مريض نفسيا، فتم تحرير محضر واحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.