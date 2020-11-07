كلب يتسلل إلى غرفة رضيع في مصر ويقتله

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تسلل كلب ضال لمنزل مواطن في مصر وقتل رضيعاً يبلغ من العمر شهراً بعد إصابته بجروح في الرأس ومختلف أنحاء جسمه، كما جرح ذراع والدته، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وانتقلت قوة الأمن بعد ورود بلاغ إلى مكان الحادثة، حيث قال والدا الطفل إنهما كانا متواجدين في الطابق الأول من المنزل عندما تسلل كلب ضال إلى غرفة الرضيع.

وتدخلت الأم لإنقاذ طفلها إلا أنها تعرضت لهجوم من الكلب في ذراعها اليمنى وتسبب لها بإصابات كبيرة. وذكرت الأم أنها استغاثت بجيرانها الذين طاردوا الكلب وتمكنوا من قتله.