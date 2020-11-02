الرياضة المنتظمة تعزز وجود الخلايا المهمة المواجهة لـ"كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد الطبيب البريطاني وخبير التغذية العالمي الدكتور مايكل موسلي، أن التمارين الرياضية لبناء القوة لا تساعد فقط على إنقاص الوزن، ولكنها تحارب العدوى، ويمكن أن تجعل لقاح فيروس كورونا يعمل بشكل أفضل.

وبحسب صحيفة "ذا ديلي ميل" البريطانية قال موسلي، نعلم جميعاً أن الحفاظ على مستويات اللياقة أمر بالغ الأهمية، ليس فقط من أجل محيط الخصر لدينا، ولكن من أجل صحتنا العقلية، ومع ذلك، فقد وجدت دراسة حديثة أن ثلثينا أصبحنا أقل نشاطاً منذ انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، موضحاً أن هذا أمر مؤسف بشكل خاص، لأننا نواجه موجة ثانية من انتشار الفيروس، حيث إن الحفاظ على لياقتك أمر حيوي للحفاظ على الجهاز المناعي في حالة جيدة.

ووجدت دراسة أجريت عام 2019 في مجلة الرياضة والعلوم الصحية، على سبيل المثال، أن التمارين المنتظمة تعزز مستويات الخلايا المناعية المنتشرة، ما يجعل أجسامنا أفضل استعداداً لمحاربة العدوى.

ولكن حتى لو كانت بداية الأيام الشتوية القصيرة تجعل ممارسة التمارين الهوائية مثل المشي والجري وركوب الدراجات أقل جاذبية، فهناك شكل مهم بالقدر نفسه من التمارين يمكننا القيام به في منازلنا، من دون معدات خاصة، مثل تمارين المقاومة.

وأوضحت الصحيفة، أن الدراسات أظهرت أن تمارين المقاومة التي تركز على بناء القوة لا تحافظ فقط على عضلاتنا مع تقدمنا في العمر، وتساعد في الحفاظ على الوزن "خصوصاً أن العضلات تحرق السعرات الحرارية، حتى أثناء النوم"، ولكن أيضاً تزيد من المكونات المهمة لنظام المناعة لدينا، مثل الخلايا التائية القاتلة التي تقاوم العدوى.