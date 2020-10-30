صبغة للحواجب كادت تقتل امرأة بريطانية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت امرأة بريطانية عن مضاعفات كادت أن تودي بحياتها بعد رد فعل تحسسي تجاه صبغة لحاجبيها، وفقاً لصحيفة «ميرور».

ودخلت بنيكولا تونستيل، من مدينة نيوكاسل أبون تاين البريطانية، الى المستشفى وهي تعاني من صعوبات في التنفس بعد أن تورم حلقها.

وقبل قيامها بتغيير لون حاجبيها، أبلغت صالون التجميل بأنها تعاني من حساسية تجاه مادة «بارافينيلين ديامين (بي بي دي)»؛ وهي مادة كيميائية شائعة توجد في صبغة الشعر.

وجرت طمأنتها بالقول إن الصبغة خالية من مادة «بي بي دي»؛ لكن تبين أن هذا الأمر غير صحيح.

وعانت نيكولا من رد فعل تحسسي شديد أدى إلى تضخم وجهها وحرق حاجبيها، وتسبب ذلك في ندوب لمدى الحياة.

وقالت نيكولا: «لم أصدق أن صبغة الحاجب تحتوي على هذه المادة... كنت غاضبة جداً من الصالون لأنني لم أتحقق بشكل صحيح من نوع الصبغة». وتابعت: «بدا حاجباي مثل البزاق، وانتفخ وجهي بالكامل، وبدوت كأنني كائن فضائي».

وعندما بدأ حلق نيكولا في الانتفاخ، أعطاها الأطباء الستيرويدات ومسكنات الألم. وأضافت: «ولكن بعد ساعة، كنت بالكاد واعية بسبب كل الأدوية. كانوا قلقين بشأن انسداد مجاري الهواء تماماً إذا لم يقل التورم في حلقي. لقد أدخلوني إلى الجناح الخاص بالصدمات».

وخلال الأيام الخمسة التالية، استقر وضع نيكولا وعادت أخيراً إلى المنزل. واضافت نيكولا: «لم يكن لدي أي حواجب، وهناك ثقوب في بشرتي بسبب الحرق الذي تعرضت له».