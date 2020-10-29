إزالة 20 دودة حية من عين رجل صيني

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في حادثة غريبة من نوعها نجح طبيب صيني في إزالة 20 دودة حية من جفن رجل يبلغ من العمر 60 عاماً .

و قال المريض، الذي يدعى وان، ويعيش بمدينة سوتشو في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين، لصحيفة «ديلي ستار» إنه شعر لأول مرة بأن هناك جسماً غريباً في عينه اليمنى قبل نحو شهرين، لكنه اعتقد أن هذا الإحساس مجرد إرهاق، ومن ثم لم يهتم بالذهاب للمستشفى لإجراء كشف على عينيه.

ومع مرور الوقت، بدأ وان يشعر بألم متزايد في عينه حتى قرر التوجه إلى مستشفى سوتشو لإجراء فحص طبي شامل.

وبالفحص، وجد الدكتور شي تينغ مجموعة من الديدان الصغيرة العالقة تحت الجفن الأيمن للمريض وان.

وأظهرت صور التقطها الطاقم الطبي للدكتور شي 20 دودة حية طويلة متعرجة وضعها الطبيب في وعاء شفاف بعد إخراجها من جفن المريض.

وأكد وان أنه ليس لديه أي حيوانات أليفة في المنزل، إلا إنه أشار إلى أنه يمارس الرياضة في الهواء الطلق بانتظام، ويتواصل مع الحيوانات خارج المنزل في كثير من الأحيان.