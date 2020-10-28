الجوع بعد تناول الطعام بفترة قصيرة.. الأسباب والحلول

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعد الشعور بالجوع بعد تناول الطعام بفترة قصيرة أمراً شائع الحدوث لدى العديد من الأشخاص، وتتعدد الأسباب لذلك، ويأتي عدم الحرص على التوازن في الوجبات أو عدم تناول ما يكفي من الطعام أو عدم إضافة نكهات جديدة في مقدمتها، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

حيث يجب أن يكون النظام الغذائي متنوعا، مع تجنب تناول نفس الوجبات دائما.

ويمكن تفادي المشكلة من خلال الحرص على توفر 3 عناصر أساسية في الوجبة، وهي الدهون الصحية مثل الأفوكادو، والكربوهيدرات بطيئة الاحتراق مثل البطاطا الحلوة، والبروتينات الخالية من الدهون.