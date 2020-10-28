هل هو الحظ؟ أميركى يفوز بجائزة يانصيب مرتين في العام نفسه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

فاز الأميركي مايكل كريستيانسن وهو من ولاية نبراسكا بالجائزة الكبرى لليانصيب مرتين هذا العام، وفقًا لما نشرته شبكة "سى إن إن" الأمريكية.

ففى وقت سابق من هذا الشهر، فاز كريستيانسن بمبلغ 100 ألف دولار بعد شراء تذكرة 20X The Money Scratch، وكان قد فاز أيضًا فى مارس الماضى بجائزة 50 ألف دولار بعد شراء تذكرة Money Clip Scratch.

وقال مايكل، للصحفيين: "لم أصدق ذلك.. ما هي احتمالات وقوع هذا الأمر مرتين فى السنة؟ لم أعتقد أن فوزي كان حقيقيا"، وحين سُئل كريستيانسن عما ينوى فعله بالمال، قال إنه يريد بناء مرأب جديد للسيارات، وسيخصص بعض المال لتقاعده، وأشار إلى أن ابنته توفيت مؤخرا، وأنه سيحاول شراء المنزل الذى عاشت فيه.