سبب يزيد خطر الوفاة بكورونا بنسبة 15%

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهرت دراسة دولية، نشرت نتائجها الثلاثاء، أن التعرض المطوّل للتلوث الجوي قد يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة جراء كوفيد-19، بنسبة تقرب من 15% في المعدل عالمياً.

وركز الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "كارديوفاسكولر ريسرتش" Cardiovascular Research على تقويم درجة تأثير هذا التلوث المسؤول عن وفيات مبكرة كثيرة، على الوفيات جراء كوفيد-19 أيضا.

وبيّنت تقديرات الأستاذ الجامعي جوس ليليفيل من معهد "ماكس بلانك" للكيمياء في ألمانيا وزملائه أن هذه النسبة تقترب من 19% في أوروبا، و17% في أميركا الشمالية، و27% في شرق آسيا.

كما أن التعرض لتلوث الهواء على المدى الطويل ساهم في 29% من الوفيات جراء كوفيد-19 في الجمهورية التشيكية، و27% في الصين، و26% في ألمانيا، و22% في سويسرا، و21% في بلجيكا، و19% في هولندا، و18% في فرنسا، و15% في إيطاليا، و14% في بريطانيا، و12% في البرازيل، و11% في البرتغال، و9% في إسبانيا، و6% في إسرائيل، و3% في أستراليا و1% فقط في نيوزيلاندا.