"واتس آب" يدخل عالم "المدفوعات"... تحديث جديد ثوري

أعلنت شركة "فيس بوك" ، أمس عن إطلاق تحديث ثوري على تطبيقها الشهير للمراسلة الفورية "واتسآب"، والذي يشمل توفير عمليات شراء وخدمات استضافة من خلاله.

ومن خلال التغيير الجديد، سيسمح "واتس آب" للشركات بأن تبيع منتجاتها من داخله عبر "متجر فيس بوك" عبر شبكة الإنترنت، وهي الخدمة التي تم إطلاقها في شهر مايو بغرض تقديم تجربة تسوق موحدة عبر تطبيقات "فيس بوك" كافة، بحسب وكالة "رويترز

كما يمكّن التحديث "واتس آب" من الدخول إلى قطاع الحوسبة السحابية، التي ستوفر للشركات التي تستخدم أدوات مراسلة خدمة العملاء القدرة على تخزين تلك الرسائل على خوادم "فيسبوك".

وأعلن رئيس العمليات في "واتس آب"، مات إيديما، في مقابلة، أن أداة التسوق ستبدأ في الظهور على التطبيق خلال العام الحالي، بينما ستتاح خدمة استضافة الرسائل في العام المقبل 2021.

وشدد إيديما أن "فيس بوك" لن تستخدم بيانات الرسائل المستضافة على خوادمها لأغراض تجارية أخرى.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 175 مليون شخص يتفاعلون يوميا مع الأعمال عبر "واتس آب"، الأمر الذي شجّع إدارة التطبيق على إطلاق خدمة الاستضافة الجديدة.

وتسعى شركة "فيس بوك" بتلك الثورة التحديثية على تطبيق "واتس آب" لزيادة مبيعاتها من خلاله، بعد أن اشترته في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، لكنه كان بطيئا في تحقيق الدخل لأكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم.