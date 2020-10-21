لا يتذكر عرضه الزواج من العروس.. بعد 7 أشهر من تحضيراتها للزفاف في أستراليا

المصدر: ترجمة مروة سليم

نفى عريس عرضه للزواج من فتاة أسترالية بعد أن أمضت سبعة أشهر في التخطيط لحفل زفافهما.

ونشرت الفتاة الأسترالية عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، قصتها حيث قالت أنها صدمت برد فعل خطيبها أثناء حديثها معه عن شراء فستان الزفاف، فضلًا عن أنه لم يكتف بإخبارها بأنه "نسي طلبه الزواج منها" فحسب، بل أخبرها أيضاً بأنه ليس لديه فكرة بشأن ارتباطهما.

وتابعت موضحة أنها بدأت التخطيط لحفل الزفاف الذي تحلم به منذ 7 أشهر، وعندما أخبرت خطيبها أخيراً بأنها ستتوجه لشراء فستان الزفاف، زعم أنه لم يطلب يدها إطلاقاً، وكان رده عليها كالتالي: "لماذا أطلب يد فتاة لا أواعدها أو تربطني بها علاقة؟".

وبدلاً من الانفصال ، قالت المرأة إنها تخطط لاستئناف التخطيط لحفل زفافها ودعوته إلى الاحتفالات، حيث كتبت الفتاة في المنشور قائلة: "أفكر في خداعه كي يحضر لحفل زفافنا لرؤية ماذا سيحدث.. لست متأكدة تماماً مما يمكنني فعله غير ذلك".

من جانبهم أبدى معظم رواد مواقع التواصل الإجتماعي ممن تابعوا القصة غير العادية، دهشتهم، حيث لم يستطع البعض معرفة من كان من العروس أو العريس يكذب

بينما اعتبر البعض أن كلام الرجل ربما أسيء فهمه، وأشار آخرون إلى أنه من الممكن أن تكون قالت دعابة ما أو مقولة ذكية وقال لها هو "هل تتزوجيني؟" على سبيل المزاح.

بينما تساءل البعض إذا كانت الفتاة صادقة، فأين كان "العريس" خلال 7 أشهر كاملة؟.