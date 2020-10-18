أطعمة ينصح بتجنبها في حالة الصداع

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن أخصائيان في التغذية من إسبانيا، أنه ينصح بالامنتاع عن تناول بعض أنواع الأجبان والحمضيات والمواد الأخرى لمن يعاني من الصداع.

ووفقا للطبيبين، هناك عوامل عديدة مختلفة تسبب الصداع، "فعندما يصبح الصداع دوريا، من المهم تحديد السبب واستشارة الطبيب. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إجراء تغييرات في النظام الغذائي والعادات المتبعة، التي في حالة الصداع الخفيف أو المتوسط، كقاعدة، يمكن أن تحسن الحالة الصحية العامة".

ويضيف الخبيران، فمثلا عند الصداع يجب الامتناع عن تناول الأجبان الزرقاء، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الهيستامين المشتق من حمض الهيستيدين الأميني. ولنفس السبب يجب عدم تناول الحمضيات أو التقليل من تناولها بالإضافة للأفوكادو، لأنها غنية أيضًا بالهيستامين ولها تأثير موسع للأوعية.

ووفقا لهما، يمكن أن تسبب القهوة الصداع أيضا. فتناول 3-4 أكواب أو أكثر من مشروب يحتوي على الكافيين، يمكن أن يسبب الصداع عند الأشخاص الذين يعانون دوريا من الصداع النصفي، وفي نفس الوقت، تقليل كمية الكافيين، يمكن أن يسبب لهم الصداع أيضا، وفقا لوسائل إعلام روسية.