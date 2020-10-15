بفضل "خرائط غوغل".. إندونيسي يعود إلى عائلته بعد 11 عامًا من اختطافه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عثر صبي إندونيسي على عائلته بفضل استخدام خرائط غوغل بعد 12 عاما من حادث اختطافه على يد أحد فناني الشوارع.

واختطف إرفان واهيو انغاسوورو، البالغ الآن من العمر 17 عامًا، من ريجنسي سرانجين في مقاطعة جاوا الوسطى الأندونيسية، حيث اختطفه أحد الفنانين الذين يقومون بالغناء في الشارع أثناء عودته إلى المنزل من متجر لألعاب الفيديو عندما كان في الخامسة من عمره.

وذكرت صحيفة"ديلي ميل" البريطانية، فقد أخبره فنان الشارع أنه سيرافقه إلى المنزل، لكنه بدلًا من ذلك اختطف الصغير وأجبره على العمل معه.

وبعد عامين من العيش في الشوارع، طاردت الشرطة فنان الشارع في يوم من الأيام وانتهى الأمر بالصبي الصغير في دار للأيتام.

وخلال فترة وجوده في دار الأيتام، بدأ الصبي يتذكر حياته القديمة مع عائلته، ونجح في تحديد محل بقالة كان يذهب إليه رفقة جدته لشراء احتياجات البيت.

واستخدم المراهق خرائط "غوغل" لتحديد موقع المحل ، وأعطى العنوان لمشرفي دار الأيتام الذين تواصلوا مع البقالة وحصلوا على معلومات وصور للعائلة.

وقال عرفان للصحيفة: "لا زلت أتذكر وجوه أبي وأمي وإخوتي".



واعترف والده ”سوبارنو" أنه فقد الأمل تقريبًا في العثور على ابنه بعد 11 عامًا، ولكن كان لا يزال لديه أمل بأنه على قيد الحياة وبصحة جيدة.