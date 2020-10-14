الوسط الفني المصري يسجل أسماء جديدة أصابها كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعرض الوسط الفني المصري لهجوم جديد من قبل فيروس كورونا بعدما أعلن الفنان المصري محمود الليثي عن إصابته بالعدوى، مشيرا إلى أنها لم تقتصر عليه فقط، بل طالت أفراد أسرته.

وأكد الليثي عبر حسابه على "فيس بوك" أنه اكتشف إصابته قبل أكثر من 10 أيام، إلا أن حالته الصحية مستقرة، غير أن الأمر المحزن بالنسبة إليه هو وصول العدوى إلى زوجته ووالدته.

وطلب من الجمهور بالدعاء لهما خاصة وأن حالتهما الصحية غير مستقرة، كما أعرب عن أسفه لكل من حاول التواصل معه في الأيام الماضية دون أن يقوم بالرد عليه.

وخرجت تقارير تؤكد إصابة المخرج محمد سامي بالفيروس، بعدما شعر ببعض الأعراض، وأجرى التحاليل التي أثبتت إصابته بعدوى الفيروس المستجد.

وفور التأكد من إصابة المخرج المصري، قامت زوجته الفنانة مي عمر بإجراء المسحة والتحاليل من أجل معرفة ما إذا كانت قد التقطت العدوى أم لا، ولكن المسحة جاءت سلبية لتتأكد من خلوها من الفيروس المستجد.

مي عمر تشارك في تصوير مسلسل "لؤلؤ" الذي تقوم ببطولته، فيما يستعد زوجها محمد سامي لإخراج مسلسل "نسل الأغراب" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويتقاسم بطولته أحمد السقا وأمير كرارة.