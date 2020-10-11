إجراء غريب في المدارس البريطانية لتجنب تفشي كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

منعت المدارس البريطانية الطلاب من الغناء داخل الفصول الدراسية، والاكتفاء بالاستماع إليها عبر يوتيوب في قرار غريب من نوعه لتجنب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فقد طلبت معظم المدارس من الأطفال الاستماع إلى أغاني عيد الميلاد على YouTube، أو الصمت، خوفا من انتشار رذاذ أفواههم في الهواء ونقل الفيروس.

وفي المعلومات فإن الغناء يترك قطرات من الرذاذ في الهواء المحيط، مما يعني أن الأشخاص المصابين بالعدوى يخاطرون بنشر الفيروس عندما يفتحون أفواههم.

كما حظرت بعض المدارس كعكات عيد الميلاد القادمة من المنزل لمنع انتقال الفيروس، لم يطبق القرار في جميع المدارس حتى الآن ولكن تم منع الناس من الغناء في الكافيهات والكنائس.