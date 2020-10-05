معمرة تقهر الـ"كورونا" رغم مرضها الرئوي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكنت معمرة مكسيكية تبلغ من العمر مئة وثلاث سنوات من التغلب على إصابتها بكورونا رغم معاناتها من مرض رئوي مزمن.

وشفيت دونا ماريا من وباء كوفيد-19، بعدما أمضت 11 يوما في المستشفى لتلقي العلاج، وفق المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي.

وكانت ماريا خضعت لفحص كشف الإصابة بكوفيد-19 وجاءت نتيجته إيجابية، لكنها لم تكن تعاني من ارتفاع ضغط الدم، ولا داء السكري أو البدانة، وهي عوامل تفاقم خطورة الإصابة.

والسبت أعلن المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي في بيان أن "هذا الأمر ساهم في تكلّل علاجها بالنجاح".

وكانت دونا ماريا أدخلت في 22 سبتمبر المستشفى الحكومي في مدينة غوادالاخارا بولاية خاليسكو (غرب) إثر معاناتها من سيلان الأنف، وارتفاع الحرارة وصعوبة التنفس، لكنّها لم تحتج إلى جهاز المساعدة على التنفس.

ونقل البيان عن مدير المستشفى دافيد سانشيز قوله إنها "بقيت مرحة، ولم تغب عن الوعي، وكانت تتحدث مع الأطباء. وفي النهاية طلبت منا الاعتناء بانفسنا. لقد تحسّنت حالتها بشكل جيد جدا، وزالت العوارض".

وعادت إلى منزلها الجمعة الماضي. ونشر المعهد صورا لها تبدو فيها وهي تحيي الأطباء بالتصفيق لدى مغادرتها المستشفى على كرسي متحرك.