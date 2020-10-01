أميركي يواجه عقوبة السجن.. بسبب انتقاد فندق تايلاندي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يواجه أميركي عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين في تايلاند، وذلك بعدما نشر تعليقات انتقد فيها فندقاً أقام فيه.

و ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، انه تمت مقاضاة الأميركي، الذي يعمل في تايلاند، واسمه ويسلي بارنز، بعد نشره العديد من الانتقادات بشأن منتجع يدعى "فيو سي" في جزيرة كوه تشانغ، على الإنترنت، وخاصة على موقع "تريب أدفايسور" .

وفي انتقاداته، اتهم بارنز إدارة المنتجع بمعاملة الموظفين "كالعبيد"، مؤكدا أن مدير المنتجع كان "عدوانيا".

من جانبه، قال منتجع "Sea View" إن الضيف "شن حملة تشهير قاسية وغير صحيحة، تضر بسمعة الفندق"، منوها إلى أن الضيف "رفض دفع رسوم كانت مقررة عليه، وتسبب في حدوث فوضى".

واعتقل بارنز لليلتين، هذا الشهر، قبل أن يتم الإفراج عنه، مع احتفاظ السلطات بجواز سفره. ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في السادس من اكتوبر.

وتسن تايلاند قوانين صارمة لمكافحة التشهير في البلاد. ويأتي الحادث في الوقت الذي تكافح فيه صناعة السياحة في تايلاند التأثير المدمر لوباء فيروس كورونا.