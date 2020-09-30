مشاهير: الصيام المتقطع هو المفتاح الأسهل لإنقاص الوزن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد مشاهير مثل جينيفر أنيستون، أن الصيام المتقطع هو المفتاح السهل لتحقيق أهدافهم في إنقاص الوزن والحفاظ على أجسامهم التي يُحسدون عليها.

ولكن الطريقة العصرية لتناول الطعام فقط بين الظهر والساعة 8 مساء لا تعمل، وفقا لدراسة منشورة حديثا.

وقال الدكتور إيثان فايس، المعد المشارك للدراسة الجديدة، التي نُشرت في JAMA Network Open، إنه كان متأكدا من أن تناول الطعام وفقا لهذا الجدول الزمني يعمل لصالحه. وحافظ على هذا الروتين لمدة 7 سنوات واقترح صيام 16:8 لمرضاه.

وعندما أجرى الدكتور فايس وزملاؤه تجربة جديدة، أخبروا مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، أنه يمكنهم تناول ما يريدون، متى أرادوا، ومجموعة أخرى يمكنهم فعل الشيء نفسه، ولكن فقط بين الظهر والساعة 8 مساء، وكانت النتائج مخيبة.

وعلى مدار 12 أسبوعا من التجربة، فقد الجميع الوزن، سواء كانوا صائمين أم لا. ولكن لم يفقد أي شخص الكثير من الوزن، حيث انخفض بمعدل 2.2 رطل (1 كغ).

وقال الدكتور فايس لموقع "ديلي ميل": "إنها ليست طريقة جيدة جدا لفقدان الوزن. لن تكون رصاصة سحرية".

ويعد الصيام المتقطع أحد أكثر الأنظمة الغذائية حداثة، والتي تبنتها أنيستون وكذلك كلوي كرداشيان، وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، جاك دورسي وعشرات من المشاهير الآخرين.