دراسة تربط بين انقطاع التنفس أثناء النوم وألزهايمر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون أستراليون وأيسلنديون إلى وجود علاقة بين انقطاع التنفس أثناء النوم ومرض ألزهايمر، وذلك بعد الكشف عن وجود علامات متطابقة لتلف الدماغ في كلا الحالتين.

وظهرت الانعكاسات واسعةا لنطاق على واحد من كل أربعة رجال في أستراليا فوق سن الـ 30 عاما يعانون بدرجة ما من انقطاع التنفس أثناء النوم، وهي حالة خطيرة تحدث عندما ينقطع تنفس الشخص بشكل متكرر أثناء النوم، وفقا لما جاء في وكالة "د ب أ" للأنباء.

ولا يزال سبب الإصابة بمرض ألزهايمر غير معروف حتى الآن.