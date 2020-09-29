قرية تعيد انتخاب رئيسها بعد وفاته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتخب سكان قرية في رومانيا رئيس بلدتهم المتوفي منذ أسبوعين بمضاعفات فيروس كورونا، مرة أخرى ومنحوه نصرا ساحقا في الانتخابات وذلك كمكافأة على عمله الرائع الذي قدمه، حيث يعتقد سكان القرية أنه يستحق الفوز حتى بعد رحيله، وفقا لما جاء في وكالة "رويترز" للأنباء.

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعبي مقطع فيديو يظهر سكان القرية يزورون قبر يون أليمان ويضيئون الشموع، بعد انتهاء عملية التصويت في الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد.

وفاز أليمان بفترة ثالثة كرئيس لبلدية ديفيسيلو، وهي قرية يقدر سكانها بنحو ثلاثة آلاف في جنوب رومانيا، وحصد 64 في المئة من الأصوات، حسبما أظهرت بيانات المكتب الانتخابي الاثنين.