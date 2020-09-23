الإجهاد يسرع تساقط شعر المرأة ويعرضه للشيب المبكر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد موقع موقع WebMD أن الإجهاد الذي تعرض له نفسها المرأة هو أبرز الأسباب وراء ظهور الشيب وغزوه لمساحات أكبر مساحة من شعرها، كما يعرض السيدات الى خسارة قدر كبير من شعر الرأس بسرعة جنونية تصل الى ثلاث مرات أضعاف الحالات الاعتيادية.

ومن الأسباب التي تسبب الشيب وتساقط الشعر لدى السيدات أيضا:

مادة الميلانين

تحتوي بصيلات الشعر على خلايا صبغية تنتج مادة الميلانين، وهي مادة كيميائية تمنح الشعر لونه. ومع التقدم في العمر، يبدأ ضمور هذه الخلايا وبالتالي تنمو خيوط الشعر الجديدة بلون أفتح وتتخذ درجات مختلفة من الرمادي والفضي والأبيض في نهاية المطاف. وبالطبع تتحكم الجينات الوراثية والعرق في كيفية ومدى سرعة حدوث تلك التطورات.

المشاكل الصحية

تشمل الأسباب الصحية التي تؤدي إلى ظهور الشيب مبكرًا على:

-نقص فيتامين ب 12

-حالات أورام معينة نادرة وموروثة

-مرض الغدة الدرقية

-البهاق

-داء الثعلبة

الإجهاد

لا يؤدي الإجهاد إلى تحول الشعر إلى المشيب بشكل مباشر ولكن يمكن أن يتسبب في حالة تؤدي إلى تساقط الشعر بحوالي 3 مرات أسرع من المعتاد. ومن المحتمل أنه عندما ينمو الشعر مجددًا فإنه يكون رماديًا بدلاً من لونه الأصلي.

التدخين

يؤثر التدخين على جسم الإنسان من الرأس إلى أخمص القدمين، بما في ذلك شعر الرأس. أظهرت إحدى الدراسات أن المدخنين أكثر عرضة مرتين ونصف لظهور الشيب قبل سن 30 بالمقارنة من غير المدخنين. كما يمكن أن يجعل اللون الرمادي الفضي يبدو أصفر.