بسبب تلفزيون قديم.. انقطاع الانترنت يوميا عن قرية بريطانية طيلة 18 شهرا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

احتار سكان قرية في بريطانيا طيلة شهور بسبب انقطاع الإنترنت ذي النطاق العريض عن القرية بأكملها في الساعة السابعة صباحا من كل يوم.

ثم كانت المفاجأة حين اكتشف مهندسون أن تلفزيونا قديما كان وراء اللغز الذي حيّر الجميع.

ولم يكن مالك التلفزيون، في قرية أبيرهوسان بمنطقة بويز في مقاطعة ويلز، مدركا لأن جهازه القديم كان يرسل إشارة تشوش على الإنترنت ذي النطاق العريض في القرية.

وبعد 18 شهرا، بدأ المهندسون تحقيقا في أعقاب فشل برنامج لاستبدال الكابلات في حل المشكلة.

ومع شعوره بالإحراج الشديد، تعهد مالك التلفزيون بعدم استخدامه مرة أخرى.

وبحسب صحيفة "بي بي سي" البريطانية، فقد ظل مهندسو الشركة المسؤولة عن الصيانة في بريطانيا، في حيرة من أمرهم بسبب استمرار المشكلة. ولم يهتدوا إلى أصل المشكلة إلا بعدما استخدموا جهازا للرصد.

وكان مالك التلفزيون يُشغل الجهاز في الساعة السابعة من صباح كل يوم. وكان التشويش الكهربائي المُنبعِث من التلفزيون القديم يؤثر على إشارة الإنترنت ذي النطاق العريض.

وبحسب أحد مهندسي الشركة فإن المشكلة لم تحدث مرة أخرى منذ أن تم تحديد السبب.