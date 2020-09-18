روسي يعثر على نيزك عمره 4.5 مليارات عام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عثر رجل من سكان مدينة بيسك بجنوب سيبيريا على حجر غريب الشكل بعد أن ذهب لجمع الفطر في غابة، وعند فحصه تبين أن الحجر يشبه شظية معدنية، ثم اتضح أن الحجر المعدني له قدرة على التمغنط، واشتبه الرجل بأن الحجر هو نيزك فقرر استشارة الخبراء.

وأكد د. أناتولي جوسيف، البروفيسور في جامعة «ألتاي» للتربية والعلوم الإنسانية، أن الشظية التي وجدها الرجل نيزك حديدي يزن 530 غراماً سقط على الأرض منذ أسبوعين، بالقرب من قرية فومينسكي، لذلك أطلقت عليه تسمية «نيزك الفومينسكي»، وبلغت كثافته 5.3 غرامات/سنتيمتر مربع، ويتكون النيزك من الحديد الصافي.

وأوضح أن عمره يقدر بـ4.5 مليارات عاماً، ما يناسب عمر كوكب الأرض. وحسب البروفيسور فإن النيزك لا يشكل أية خطورة على البشر لأنه لا يبعث أية أشعة ضارة.