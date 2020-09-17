دراسة: النظارات تقلل خطر الإصابة بفيروس «كورونا»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يرتدون نظارات يكونون أقل عرضة للإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، نحو خمس مرات عن غيرهم، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

كانت دراسات عدة قد وجدت أن الفيروس يمكن أن يدخل الجسم عن طريق العين عبر طريق الرذاذ أو لمس اليد، ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون من الصين ونشرت في دورية «جاما»، لطب العيون أن ارتداء النظارات قد يقلل من خطر الإصابة بفيروس «كورونا».

وأوضح الفريق الذي أجرى الدراسة من مستشفى تابعة لجامعة نانتشانغ، أنهم يعتقدون أن السبب في ذلك هو أن النظارات تمنع أو تقلل لمس مرتديها لأعينهم ومن ثم نقل الفيروس من اليدين إلى العينين.

وكانت دراسات أُجريت مؤخراً قالت إن العيون تنتج إنزيم المحول لـ«الأنجيوتنسين 2»، الذي يستطيع الفيروس من خلاله الدخول للجسم، ولهذا تعتبر العيون هدفاً رئيسياً للفيروس.

وأوضح القائمون على الدراسة أن الذين يرتدون نظارات تقل احتمالية إصابتهم بـ«كورونا»، بمعدل 5.4 مرة، مقارنة بمن تم تشخيص إصابتهم.