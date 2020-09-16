راكب حافلة يستبدل الكمامة بأفعى في بريطانيا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استبدل راكب حافلة في مدينة مانشستر البريطانية الكمامة التي يفترض أن تغطي أنفه وفمه للوقاية من فيروس كورونا بأفعى، الأمر الذي أصاب الركاب بصدمة.

وانتشرت صورة الراكب على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يجلس على مقعد في الحافلة، بينما تلتف الأفعى الضخمة على رقبته ووجهه، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

واعتقد الركاب أن الرجل يضع "قناعا غريبا"، قبل أن يلاحظوا رأس الأفعى وهي تتحرك.

ووفقا للقوانين في بريطانيا، فإنه يجب ارتداء الكمامات أو غيرها من الأغطية المناسبة لتغطية الأنف والفم، منعا لتفشي وباء كورونا.